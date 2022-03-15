Вместо Элджея: одинокая Ивлеева позвала к себе жить Мохаммеда

Анастасия Ивлеева, как и многие другие блогеры, теперь активно осваивает "Телеграм".

Знаменитость считает, что в новой соцсети она может позволить себе гораздо больше, чем это было в "Инстаграме"*, накладывающем на блогеров определенные рамки и правила. Анастасии Ивлеевой кажется, что в "Телеграме" она может быть очень смешной и естественной: записывать видео спросонья, озвучивать любые пришедшие в голову мысли и так далее.

Так на днях Ивлеева заявила, что ей стоило бы выйти замуж за миллионера, активы которого не сгорели бы ни в какой кризис. Из этого некоторые пользователи даже сделали вывод, что средства, оставшиеся у звезды после развода с Элджеем, подходят к концу.

Сегодня же Анастасия Ивлеева, попивая кофе в Сторис, и вовсе позвала к себя жить некоего Мохаммеда вместе с Фаризой. Не успел народ подумать, что это вместо Элджея – что-то вроде замены бывшему для оставшейся в одиночестве Ивлеевой, как блондинка пояснила, что Мохаммед с Фаризой варят прекрасный кофе. Сама звезда сделать себе такой кофе просто не в состоянии, а ради вкусного напитка готова даже жить с теми, кто умеет его готовить. Разумеется, это было лишь шуткой. Судя по всему, люди с непривычными русскому уху именами – сотрудники закрытой ныне кофейни.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что вскрылись старые проблемы между Анастасией Ивлеевой и Элджеем.

* в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.

