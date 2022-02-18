"Я бессмертная": инфицированная Чурикова шокировала самонадеянностью

Российская телеведущая Яна Чурикова заразилась коронавирусом. 43-летняя звезда призналась, что впервые столкнулась с этим заболеванием. В своем "Инстаграм" она рассказала, что с начала эпидемии коронавируса более ста раз сдавала ПЦР-тесты, и результат всегда был отрицательным. Впервые у нее положительный тест.
"Наконец-то, ты пришел, омикрончик. (Да, эта греческая буква– наша обычная О). А то уж я начала было думать, что я бессмертная. Да, я из тех, кто дожил до 2022 и не болел", – рассказала Яна Чурикова.
Телеведущая добавила, что у нее есть прививка от коронавируса. Чурикова подчеркнула, что не жалеет о том, что привилась. Она переносит ковид без тяжелых симптомов. Заболевание протекает у нее как обыкновенный синусит. Также у нее "тяжелая голова" и боль при проглатывании.
"Температура к вечеру пару дней была 37.2", – рассказала Чурикова.
Яна Чурикова выразила уверенность, что в современном мире стоит сдавать ПЦР-тесты перед массовыми мероприятиями. Ведущая считает это "хорошим тоном".
Поклонники и коллеги поддержали в комментариях Чурикову. Они пожелали ей скорейшего выздоровления. Андрей Малахов, Юсиф Эйвазов, Дмитрий Губерниев, Марина Газманова и другие написали Чуриковой много теплых слов.