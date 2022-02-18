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Шоу-бизнес
"Я бессмертная": инфицированная Чурикова шокировала самонадеянностью

"Я бессмертная": инфицированная Чурикова шокировала самонадеянностью

Яна Чурикова впервые заразилась ковидом. Как известно, первый раз может протекать тяжелее всего, однако она не отчаялась.
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Российская телеведущая Яна Чурикова заразилась коронавирусом. 43-летняя звезда призналась, что впервые столкнулась с этим заболеванием. В своем "Инстаграм" она рассказала, что с начала эпидемии коронавируса более ста раз сдавала ПЦР-тесты, и результат всегда был отрицательным. Впервые у нее положительный тест.

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"Наконец-то, ты пришел, омикрончик. (Да, эта греческая буква– наша обычная О). А то уж я начала было думать, что я бессмертная. Да, я из тех, кто дожил до 2022 и не болел", – рассказала Яна Чурикова.

Телеведущая добавила, что у нее есть прививка от коронавируса. Чурикова подчеркнула, что не жалеет о том, что привилась. Она переносит ковид без тяжелых симптомов. Заболевание протекает у нее как обыкновенный синусит. Также у нее "тяжелая голова" и боль при проглатывании.

"Температура к вечеру пару дней была 37.2", – рассказала Чурикова.

Яна Чурикова выразила уверенность, что в современном мире стоит сдавать ПЦР-тесты перед массовыми мероприятиями. Ведущая считает это "хорошим тоном".

Поклонники и коллеги поддержали в комментариях Чурикову. Они пожелали ей скорейшего выздоровления. Андрей Малахов, Юсиф Эйвазов, Дмитрий Губерниев, Марина Газманова и другие написали Чуриковой много теплых слов.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 февраля 2022, 13:38 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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