Разбивала семьи: всплыла страшная тайна любвеобильной Пугачевой

Алла Пугачева известна не только своим невероятно мощным голосом и харизмой, но и многочисленными любовными интригами. Как выяснилось, певица с легкостью разбивала семьи. Одной из таких семей была семья Сергея Челобанова.
В начале 90-х на Пугачеву произвел впечатление молодой коллега. Странный и слегка высокомерный, он очаровал ее. Композитор Виталий Окороков поведал детали.
Челобанов был женат и воспитывал двух детей. Он работал аранжировщиком на студии музыканта Аркадия Укупника, который тогда хорошо ладил с Аллой Пугачевой. Однажды он предложил Укупнику показать творчество Челобанова Примадонне.
Через две недели Алла Пугачева среди ночи разбудила Укупника и потребовала немедленно доставить к ней Челобанова. Тот мигом прилетел к влиятельной певце, которая уже тогда влюбилась в него по уши.
Музыкальный деятель уверен, что певица искренне любила Челобанова. По его сведениям, пара длительное время состояла в неофициальных любовных отношениях.
Жена Челобанова об отношениях с Примадонной знала, но терпела. Тем временем Челобанов практически не бывал дома три года. Все время он был с Пугачевой, которая, к слову, тоже была несвободна.
Напомним, сейчас Алла Пугачева счастлива в браке с шоуменом и юмористом Максимом Галкиным. Пара воспитывает двойняшек Лизу и Гарри, которых им родила суррогатная мать.