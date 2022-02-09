"Не переживет": 81-летней Светличной вынесли суровый приговор

Певец давно приятельствовал со Светланой Светличной. Он убежден, что знаменитость еще полна сил и может прожить долго. По его мнению, главное, чтобы близкие не сбагрили ее в спецучреждение.
"Не переживет никаких домов престарелых", – заявил Прохор Шаляпин. Вместе с тем он добавил, что в столице они на хорошем уровне. Исполнитель уверен, что сама актриса будет против подобного учреждения, – ей нравится у себя дома. Большим минусом музыкант назвал то, что звезда очень одинока. Артист считает, что ей необходима помощь.
В свою очередь психолог Елена Перелыгина, которая созванивается со Светланой Светличной и знает ее родных, утверждает, что переживать есть, о чем. Она отметила, что сноха относится к знаменитости плохо. По словам эксперта, это "странные люди".
Напомним, в прошлом году актриса ушла из дома в неизвестном направлении и пропала с радаров. Ее искали волонтеры и полиция. В итоге Светлану Светличную нашли на известном ток-шоу. Лариса Гузеева объяснила причину пропажи коллеги.
Примечательно, что незадолго до исчезновения полицейские обнаружили у артистки дома рюкзак с документами и деньгами. Ходили слухи, что Светлана Светличная готовилась к побегу.