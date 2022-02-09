"Не переживет": 81-летней Светличной вынесли суровый приговор

После возвращения Светланы Светличной из психиатрической больницы поклонник обеспокоились ее будущим. Внучка звезды не видит ничего предосудительного в том, чтобы отправить актрису при необходимости в дом престарелых. Однако Прохор Шаляпин считает, что артистка там встретит смерть.

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