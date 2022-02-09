"Потайные комнаты, коридоры, проходы": что скрывает Галкин в своем подмосковном замке

Роскошный особняк Максима Галкина и Аллы Пугачевой является настоящей достопримечательностью.

Дом звездной пары расположен в деревне Грязь Одинцовского района. Внешне особняк площадью около трех тысяч квадратных метров очень напоминает старинный замок – такой, в котором вполне могли бы жить настоящие рыцари. Судя по кадрам, которые Максим Галкин часто демонстрирует в "Инстаграме", внутреннее убранство замка ничуть не уступает внешнему – все это вызывает огромное любопытство публики.

Теперь же Максим Галкин еще больше заинтриговал народ, дав понять, что в своем замке он скрывает много интересного. Кто-то из подписчиков спросил артиста, есть ли в замке "потайные комнаты, коридоры, проходы", как это бывает в книжках.

"Конечно!" – ответил юморист, подчеркнув, что некоторые из этих тайных мест остались еще с прошлого века и до сих пор им до конца не изучены. Судя по всему, муж Примадонны просто иронизировал, ведь их дом является современным сооружением – строительство началось в середине нулевых годов и продолжалось около семи лет. Впрочем, поговаривают, что на месте замка когда-то была старинная помещичья усадьба, но она давно разрушилась.

Как сообщает "Общественная служба новостей", ориентировочная стоимость замка – 750 миллионов рублей. В звездном особняке есть все необходимое и даже больше, например, подземный паркинг, лифт, библиотека, бассейн и даже собственный спа-центр.

Ранее Максим Галкин рассказал о большом запрете в отношениях с Аллой Пугачевой.