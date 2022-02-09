"Это грех": Галкин о большом запрете в отношениях с Пугачевой

Накануне юморист решил устроить в Сторис рубрику "Вопрос/ответ". Подписчики стали присылать мужчине вопросы на самые разные темы, а он попытался честно на них ответить. Многих фолловеров в первую очередь заинтересовали отношения Максима Галкина с Аллой Пугачевой. И это неудивительно, ведь звездная пара всегда вызывает повышенный интерес публики.
Один из подписчиков спросил юмориста, можно ли экономить на жене. В ответ Максим Галкин записал короткое видео, в котором дал понять, что в их отношениях с супругой это большой запрет – экономия на святом исключена.
"Нет, это грех," – с присущей ему иронией заявил Галкин и помотал головой.
Также кто-то из фолловеров поинтересовался, доволен ли муж Примадонны своей жизнью, считает ли он, что его жизнь удалась. Галкин не стал пускаться в философские рассуждения о жизни, а как-то грустно признал, что всем доволен. Впрочем, ситуацию быстро разрядил сын юмориста Гарри, с которым они вместе весело рассмеялись.
Подписчики Максима Галкина также попеняли ему за то, что в его аккаунте стало мало публикаций, ведь всем интересно наблюдать за жизнью звездной пары. Артист с юмором согласился: надо брать себя в руки и "отчаянно публиковать", но иногда просто лень.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как беспечный Максим Галкин подверг опасности детей Аллы Пугачевой.