Певица Анастасия взорвалась из-за грубости Пугачевой

Алла Пугачева известна довольно жестким характером. Не секрет, что на певицу обижены многие коллеги. Анастасия призналась, что в свое время тоже оскорбилась из-за слов Примадонны.

Артистка не любит распространяться об отношениях со звездой. Открыто знаменитости никогда не вздорили, но и очень доброго общения у них не было.

В 90-е года певица Анастасия была очень популярна. Исполнительница призналась, что тогда ей было трудно наладить хорошие отношения с коллегами по сцене. Как-то раз певица поругалась с Аллой Пугачевой. Она рассказала, что это случилось на одном из выступлений.

Примадонна безапелляционно заявила ей: "Анастасия, вы свободны". Такое грубое заявление знаменитости взбесило темпераментную артистку. "В смысле?!", — ответила вокалистка Примадонне. Что было дальше, звезда не сообщила. Судя по всему, страсти быстро улеглись, и мимолетный конфликт был исчерпан.

Примечательно, что Анастасию и Аллу Пугачеву нередко сравнивали из-за похожих причесок и имиджа. Однако певицу это сильно раздражает. Анастасия отметила, что не считает, что похожа на Примадонну. Она добавила, что одинаковы они лишь в отношении к своей работе.

По словам Анастасии, сейчас у них с коллегой нормальные отношения. Она подчеркнула, что уважает звезду и любит таких сильных людей. В настоящее время исполнительница ищет новые пути в профессии.