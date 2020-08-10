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Юлиан и Анастасия воссоединились после грандиозного скандала у Малахова

Юлиан и Анастасия воссоединились после грандиозного скандала у Малахова

Юлиан. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Новость о свадьбе певцов Юлиана и Анастасии после 30 лет крепкой дружбы стала сенсацией. Развод пары менее чем через год стал еще более громким событием. А теперь стало известно, что артисты снова вместе.
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Проблемы в отношениях Юлиана и Анастасии начались после того, как певец дал понять возлюбленной, что мечтает об общем ребенке. На днях артистке исполнилось 55 лет, у нее есть взрослая дочь. Рожать второго ребенка в столь внушительном возрасте она не хотела.

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На шоу у Андрея Малахова Анастасия призналась, что ради Юлиана пошла на ЭКО, однако обе попытки оказались безуспешными. Больше рисковать своим здоровьем певица не стала. Юлиан присутствовал в студии, но находился за кулисами. В какой-то момент певцы все же встретились и устроили грандиозный скандал.

После развода с Анастасией Юлиан все еще один. В новые отношения он пока вступать не намерен. Его интересует работа. Певец мечтает поскорее отправиться на гастроли. Не исключено, что поедет он вместе с Анастасией. Бывшие супруги все же смогли найти общий язык.

"Мы так решили на днях – надо продолжать сотрудничать. У нас ведь с Настей много дуэтов, совместная программа. И песни не виноваты в том, что мы совершили много ошибок. Главное – это наша музыка и наша многолетняя дружба. Мы действительно дружим очень долго! И наш брак – ошибка, мы чуть не потеряли самое ценное – дружбу! Любовь приходит и уходит, а дружба бесценна!" – заявил Юлиан.

Именно он сделал первый шаг к примирению. По словам артиста, после скандального расставания у них были очень прохладные отношения, в ЗАГС оформлять развод Анастасия не приехала, на звонки не отвечала. Она лишь отреагировала, когда Юлиан поздравил ее с днем рождения в соцсети.

"Я ей позвонил, и мы решили: главное, что нас связывает навсегда, это музыка и 30-летняя дружба, которую невозможно потерять. Это дороже всего", – заключил популярный исполнитель.

Автор: 10 августа 2020, 12:14 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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