После признания в лесбийской любви Гузеева полезла в кусты с женщиной: "Моя девочка"

Лариса Гузеева всегда была красивой и яркой. И это нравится не только мужчинам.

Ведущая российского популярного шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева опубликовала свежее фото, на котором предстала с невесткой Анечкой. Звезда очень нежно и трепетно относится к жене сына. На снимке женщины предстали в кустах, так что их лица были почти не видны.

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"Мы с моей, язык не поворачивается назвать мою девочку дорогую невесткой – Анечкой.❤️ Когда думаешь: "О, ща такой сложности и глубины будет двойной портрет под плакучей ивой, поздно вечером, в сугробе, освещенные фонарями…" А получается дурацкая фотография с дурацкими лицами.🤷‍♀️Семья – это сила!❤️ Ничего значимее нет. Согласны?" – написала Гузеева.



Ранее Лариса Гузеева рассказала, что к ней приставала женщина. Поклонница влюбилась в нее и осыпала подарками, причем ее внимание было для Гузеевой нежеланно.

Все произошло на шоу "Давай поженимся" на Первом канале, когда программа выходила в эфир уже примерно год. Зрительница после шоу продолжила оказывать Гузеевой внимание. Со стороны это выглядело как лесбийская любовь. Женщина присылала ведущей подарки прямо в телецентр "Останкино". Это были цветы, сервизы и так далее. По словам Гузеевой, фанатка испытывала к ней романтические чувства.

Лариса Гузеева назвала происходящее в тов время "страшным делом", так как для нее это совершенно не понятно. Ведущая пыталась вразумить женщину, но все было тщетно. Влюбленная фанатичка продолжала осыпать ее презентами. В какой-то момент подарки стали чересчур дорогими. Среди них были даже брендовые вещи. В итоге Лариса Гузеева очень жестко поговорила с влюбленной дамой, и все прекратилось.