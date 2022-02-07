"Светлая память": что стало с похоронившим жену отцом-одиночкой Сумишевским

6 февраля 2021 года Ярослав Сумишевский потерял любимую супругу Наталью.

Женщина ушла из жизни после страшного ДТП, в которое они попали вместе с мужем. Несколько дней врачи отчаянно боролись за жизнь Натальи, но спасти ее так и не смогли. После того, как Наталья скончалась, Ярослав Сумишевский остался вдвоем с маленьким сыном и очень тяжело переживал свою потерю.

Накануне музыкант почтил память покойной возлюбленной в Сторис своего инстаграм-аккаунта.

"Ровно год. Светлая память," – подписал артист черно-белый снимок любимой.



Также немногословный Сумишевский сделал репост стихов своего друга Славы Благова, который посвятил Наталье очень трогательные строки, назвав ее "ангелом-хранителем".

Стоит отметить, что раздавленный смертью жены Сумишевский долгое время избегал говорить о трагедии, но со временем он нашел в себе силы рассказать о случившемся. Недавно в студии программы "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" музыкант вспомнил тот роковой день, а также рассказал, что с ним стало за год без любимой женщины.

Спасением от горя и уныния для артиста стала его работа. Как бы ни было тяжело выходить на сцену после случившегося, Сумишевский стал организовывать концерты в память возлюбленной и посвятил ей песню. Мужчине приходится в одиночку воспитывать сына. С частыми гастролями это довольно сложно, но музыкант всегда думает о том, чем будет заниматься ребенок в его отсутствие. Все свободное время Ярослав Сумишевский посвящает наследнику.