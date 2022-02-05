"Прекрасная семейка": Черная как смоль Пугачева придушила маленькую дочь

Юморист Максим Галкин обожает жену и маленьких детей. Своих домочадцев он часто снимает на камеру, а потом размещают кадры в инстаграм-аккаунте. Подписчики комика с радостью принимают Аллу Пугачеву, а также чудесных школьников Лизу и Гарри.
В выходные супруг Примадонны поделился свежими снимками родни. Звезда российской эстрады позировала в черном как смоль наряде. Артистка облачилась в уже привычный длинный балахон, скрывающий фигуру. Образ она дополнила темными ботинками и мрачной сумкой через плечо.
Компанию Примадонне составили маленькие дети. На первом фото Гарри держал рядом с ней рыболовную удочку, а Лиза обняла звезду за живот. А вот на втором фото Алла Пугачева осталась с дочкой вдвоем. Она слегка придушила крошку локтем, поскольку девочка неудачно просунула голову ей под руку.
Пользователи Сети не перестали восхищаться дружным семейством. В комментариях они бурно выразили свои эмоции. "Загляденье", "Красота наша", "Прекрасная семейка", "Молодец Алла! Уважаю!" — написали люди.
Как писали "Дни.ру", Алла Пугачева покрутила перед носом Максима Галкина своей "мохнаткой". Эстрадная дива нашла способ привлечь любимого супруга без всякого труда. В объективе мужа она всегда выглядит прекрасно.