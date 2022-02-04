Квартиру изувечившего мать диджея обокрали в Москве

В Москве произошло ограбление квартиры диджея и бывшей звезды "Дома-2" Габриэля Диас-Альвареса.



В Москве ограбили бывшую звезду "Дома-2" Габриэля Диас-Альвареса. Ночью к нему в гости пришла некая женщина по имени Марина и ее парень по кличке Князь.

Габриэль познакомился с парочкой ночью по дороге в супермаркет. Диджей позвал их в гости. Новоиспеченные друзья весело провели время, после чего Князь покинул их, оставив свою спутницу с Габриэлем.

Когда диджей заснул, Марина уехала, забрав куртку, майку и кроссовки, а также трусы и ноутбук возлюбленной диджея. Именно девушка Габриэля обнаружила пропажу и заявила об этом в полицию.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемую в преступлении. Проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Напомним, Габриэль Диас-Альвареса является скандальной личностью и периодически попадает в неприятные истории. Несколько лет назад участник шоу "Дом-2" поругался с матерью, после чего в Сети появились сообщения о том, что он избил ее. По данным СМИ, Габриэль ударил женщину гитарой и сломал ей руку.

Габриэль Диас-Альвареса наполовину латиноамериканец, наполовину русский. В детстве он жил в Эквадоре, но потом приехал к матери в Россию. Здесь он стал работать организатором тусовок и даже успел послужить в ракетных войсках.