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Шоу-бизнес
"Прекрасно выглядит!": Пугачева покрутила перед носом Галкина своей "мохнаткой"

"Прекрасно выглядит!": Пугачева покрутила перед носом Галкина своей "мохнаткой"

После завершения карьеры Алла Пугачева большую часть времени проводит с семьей и хранит семейный очаг.
прочитано 180 раз

Постоянное нахождение в стенах элитного дома в Грязи не откладывает отпечаток на ее внешности: Примадонна старается всегда выглядеть хорошо и восхищать своей красотой молодого супруга, а также своих поклонников.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Накануне шоумен на радость подписчикам поделился в "Инстаграме" видео, в котором засветилась Алла Борисовна. Галкин запечатлел момент, как его супруга, стоя на крыльце, наслаждается снегопадом. Примадонна выглядит блестяще: она не пренебрегла макияжем и прической, несмотря на то, что даже не вышла за порог своего участка. Пугачева накинула на себя шубу из дымчатого меха, в которой покрасовалась перед Галкиным, игриво улыбаясь на камеру.

Подписчики, конечно, не смогли остаться равнодушными к образу своей любимой певицы, которую и так видят не часто. В комментариях они усыпали Примадонну комплиментами.

"Выглядит прекрасно!", – приводит "ЭГ" слова восхищенного образом Пугачевой поклонника.

Особое внимание подписчики уделили шубе Примадонны, отметив, что она выглядит роскошно, и предположив, что у Аллы Борисовны таких, наверное, целый шкаф.

За кадры с исполнительницей хита "Арлекино" фанаты должны быть благодарны Максиму Галкину, который активно ведет свою страничку. Так, недавно он показал в "Инстаграме" свою супруг без макияжа и в легком платье – поклонники пришли в восторг.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
4 февраля 2022, 16:06 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Не только Пугачева: женщины, которые полюбили мужчин моложе себя

комментарии

Ответить:

гость11129
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Криворотый и всеведущий хозяин из грязи только позорит свою трясущуюся бабку фотошопными фотками!
Гость222222
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Как достала эта псевдо-семейка из грязи своими ежеминутными репортажами!
гость10101
Пожаловаться Ответить
очередной фотошоп разваливающейся Приманделлы от псевдо-муженька голубка Пугалкина из грязей! Хотя бы не публиковали фотошотные фотки совей бабки, с которых ржет вся Рассея!
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