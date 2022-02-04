"Прекрасно выглядит!": Пугачева покрутила перед носом Галкина своей "мохнаткой"

Постоянное нахождение в стенах элитного дома в Грязи не откладывает отпечаток на ее внешности: Примадонна старается всегда выглядеть хорошо и восхищать своей красотой молодого супруга, а также своих поклонников.
Накануне шоумен на радость подписчикам поделился в "Инстаграме" видео, в котором засветилась Алла Борисовна. Галкин запечатлел момент, как его супруга, стоя на крыльце, наслаждается снегопадом. Примадонна выглядит блестяще: она не пренебрегла макияжем и прической, несмотря на то, что даже не вышла за порог своего участка. Пугачева накинула на себя шубу из дымчатого меха, в которой покрасовалась перед Галкиным, игриво улыбаясь на камеру.
Подписчики, конечно, не смогли остаться равнодушными к образу своей любимой певицы, которую и так видят не часто. В комментариях они усыпали Примадонну комплиментами.
"Выглядит прекрасно!", – приводит "ЭГ" слова восхищенного образом Пугачевой поклонника.
Особое внимание подписчики уделили шубе Примадонны, отметив, что она выглядит роскошно, и предположив, что у Аллы Борисовны таких, наверное, целый шкаф.
За кадры с исполнительницей хита "Арлекино" фанаты должны быть благодарны Максиму Галкину, который активно ведет свою страничку. Так, недавно он показал в "Инстаграме" свою супруг без макияжа и в легком платье – поклонники пришли в восторг.