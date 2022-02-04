"Впадает нос, лицо полнеет": внешность онкобольной Заворотнюк оценил специалист

На днях в Сети распространился снимок, на котором предположительно изображена больная Анастасия Заворотнюк. Некоторые усомнились, что в кадр попала именно актриса. Но физиогномист Олег Воеводин уверен — это та самая "прекрасная няня". Он нашел весомые сходства.
Эксперт в сфере внешности человека прокомментировал вид звездной брюнетки. Он сравнил эксклюзивный снимок с фотографиями актрисы, которые сделали до рака. По словам мужчины, внешность артистки сильно изменилась, но остались признаки, по которым ее легко узнать. Это овал лица, челюсть, линия роста волос.
Физиогномист заявил, что сейчас Анастасия Заворотнюк выглядит примерно так же, как Жанна Фриске в период онкологии. Ей ставили тот же диагноз — глиобластома. "Впадает нос... Лицо полнеет, появляются щеки и двойной подбородок – это признак нарушения водно-солевого обмена. Глаза становятся менее впалыми, а также отгибается кончик уха", — заявил СМИ Олег Воеводин.
Однако другой специалист по распознаванию лиц Александр Власов не согласился с этим мнением. Он считает, что просочившийся в Сеть кадр слишком плохого качества и формата для экспертизы. "Я бы не решился делать вывод, что в кадре Анастасия Заворотнюк", — выразился мужчина.