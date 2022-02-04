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Шоу-бизнес
"Впадает нос, лицо полнеет": внешность онкобольной Заворотнюк оценил специалист

"Впадает нос, лицо полнеет": внешность онкобольной Заворотнюк оценил специалист

Эксперт прокомментировал облик сраженной раком звезды. Анастасия Заворотнюк, по его словам, напоминает Жанну Фриске.
прочитано 367 раз

На днях в Сети распространился снимок, на котором предположительно изображена больная Анастасия Заворотнюк. Некоторые усомнились, что в кадр попала именно актриса. Но физиогномист Олег Воеводин уверен — это та самая "прекрасная няня". Он нашел весомые сходства.

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 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Эксперт в сфере внешности человека прокомментировал вид звездной брюнетки. Он сравнил эксклюзивный снимок с фотографиями актрисы, которые сделали до рака. По словам мужчины, внешность артистки сильно изменилась, но остались признаки, по которым ее легко узнать. Это овал лица, челюсть, линия роста волос.

Физиогномист заявил, что сейчас Анастасия Заворотнюк выглядит примерно так же, как Жанна Фриске в период онкологии. Ей ставили тот же диагноз — глиобластома. "Впадает нос... Лицо полнеет, появляются щеки и двойной подбородок – это признак нарушения водно-солевого обмена. Глаза становятся менее впалыми, а также отгибается кончик уха", — заявил СМИ Олег Воеводин.

Однако другой специалист по распознаванию лиц Александр Власов не согласился с этим мнением. Он считает, что просочившийся в Сеть кадр слишком плохого качества и формата для экспертизы. "Я бы не решился делать вывод, что в кадре Анастасия Заворотнюк", — выразился мужчина.


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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 4 февраля 2022, 16:22 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Признанную иконой стиля модель съел рак

комментарии

Ответить:

Гость как в горле кость
Пожаловаться Ответить
Для больной глиобластомой Заворотнюк слишком долго уже живет. Года 4 по-моему эту тему сми мурыжат. Скорее всего она не больна даже, а просто скрывается.
1

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