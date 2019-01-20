Признанная иконой стиля модель победила рак

Около года назад блогер Кирзайда Родригес из Доминиканской республики услышала от врачей страшный диагноз – рак желудка. С тех пор модель стала регулярно делиться с подписчиками своими размышлениями и модными фотографиями. Женщины не стало в сентябре прошлого года.

"Ты вдохновляла людей по всему миру. Ты не только была иконой стиля, но и дочерью, матерью и другом. Твой уход стал большим ударом для нас. Но мы знаем, что теперь ты не чувствуешь боли и можешь отдохнуть. На небеса взошел ангел!", – написал ее близкий. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о жизни храброй модели.