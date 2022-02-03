"Не знаю, говорить или нет": скрытная Пожарская призналась в страшном диагнозе

Российская актриса Диана Пожарская часто не спешит выдавать информацию о себе. Она давно тайно вышла замуж за коллегу по цеху Ивана Янковского, о чем поклонники узнали только в конце 2021 года.
В июне того же года Диана Пожарская стала мамой, чем тоже неожиданно оповестила фанатов. Она опубликовала в своем микроблоге фотосессию в стиле "ню", на кадрах которой предстала с огромным животом. Во время беременности она никому не рассказывала о своем положении.
Сегодня Пожарская отмечает 30-летие. Однако ей не приходится устраивать пышных вечеринок, так как в столь значимый день она вместе с супругом Иваном Янковским заболели.
В разговоре с журналистами Пожарская призналась, что у нее коронавирус. Из-за этого сейчас вся ее семья находится на карантине.
"Не знаю, говорить или нет, но мы на карантине. Поэтому как-то вот так вот в этом году проводится день рождения. Все в целом хорошо. Просто пожелайте мне здоровья и все! И мне будет приятно!" – сказала Пожарская.
Напомним, Диана Пожарская снималась в картинах "Отель "Элеон" и "Отель "Белград". Также она сыграла роль вместе с супругом в ленте "Чемпион мира".