Заглядывающегося на чужих женщин Чумакова разнесли в пух и прах

Блогер Оля Кисо не сдержала эмоций и рассказала, что думает по поводу слов Алексея Чумакова.

На днях Алексей Чумаков заявил, что может иногда смотреть в сторону чужих женщин. Он уверен, что это нормально, и каждый мужчина должен так делать. Удивительно то, что не только его самого ничего не смущает, но и его жена Юлия Ковальчук не видит в этом ничего странного.

"Ну, посмотрел я на попку. Слава богу, интересует еще попка", – сказал певец на шоу "Секрет на миллион на телеканале "НТВ". На музыканта тут же обрушился шквал критики. Не все поклонники смогли принять услышанное во время передачи.

"Как и любой женщине, мне было бы не приятно, если бы мой муж публично выражался таким образом. Да, безусловно, нормально, что мужчина оценивает красоту других женщин, но зачем бросаться подобными заявлениями на всю страну? Видимо, захотелось "хайпануть" хоть на чем-то", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Оля Кисо.

По мнению эксперта, такие заявления артиста совсем не значат, что он "ходит налево". Вероятно, так и есть, потому что пара Чумакова и Ковальчук уже много лет является одной из самых красивых и крепких.

"Но далеко не факт, что подобные размышления могут привести к измене. Думаю, он это высказал для привлечения внимания к своей персоне. Чтобы СМИ не забывали о Чумакове", – подытожила Оля.