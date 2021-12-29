"Чудесно": Ковальчук сняли в платье для беременных

В преддверии Нового года Юлия Ковальчук приняла участие в особенной съемке.

Экс-солистка группы "Блестящие" не скрывает, что хотела бы еще одного ребенка. Ранее исполнительница признавалась: когда это чудо наконец случится в ее жизни, она будет очень рада. Пока же Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков воспитывают одну дочь Амелию, которой осенью исполнилось четыре года.

В предпраздничные дни в инстаграм-аккаунте Юлии Ковальчук появились кадры с волшебной новогодней съемки, на которых певица запечатлена в белом платье свободного кроя. Такие наряды часто называют платьями для беременных, так как в них легко скрыть округлившийся живот.

Некоторые подписчики даже подумали, что давнее желание Юлии сбылось и выбор такого платья связан именно с интересным положением певицы. Однако, судя по всему, это не так, ведь всего несколько дней назад на концерте артистка демонстрировала стройную фигуру в облегающем наряде.

Так или иначе предновогодняя фотосессия Ковальчук в загородном доме с панорамными окнами вызвала у подписчиков очень приятные эмоции. В комментариях звезде люди оставили множество комплиментов.

"Как чудесно", "Как ангел!", "Как красиво", "Волшебная красота!", "Вы в этом платье словно ангел," – написали восхищенные фолловеры.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что россияне ахнули при виде оголившейся Юлии Ковальчук.