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Шоу-бизнес
"Распущенная женщина": Ковальчук набросилась на Чумакова после сцены ревности

"Распущенная женщина": Ковальчук набросилась на Чумакова после сцены ревности

Юлия Ковальчук показала страсть к мужу.
прочитано 264 раза

Певец оказался крайне востребованным у женского пока. Сначала Чумаков прилюдно поцеловал в щеку ведущую Ирину Чеснокову. В Сети тут же стали писать, что Юлии стоит обратить внимание. Потом Алексей был замечен с женой Гарика Мартиросяна Жанна, он держал ее за руку, выходя из ресторана.

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 Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

Ковальчук решила не пропускать такие события и отреагировала на них в своем блоге. Она буквально устроила сцену ревности, написав, что больше не оставит мужа одного. Но на этом Юлия решила не останавливаться.

Артистка решила показать конкуренткам, что Чумаков занят. Она выложила горячее видео, в котором в короткой юбке дефилирует в гримерку к мужу, закидывает ногу на него и практически набрасывается. "Что было дальше? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – загадочно подписала ролик Юлия.

Подписчики бросились высказывать свое мнение о том, что же произошло потом и засыпать звездную пару комплиментами. "Как тебе идет это платье", "Звезда", "Ну какое видео", "Роскошная красотка!", "А дальше была любовь", "Мужчина опешил от такой напористости", "Ведет себя как распущенная женщина. Не красиво", "Ах, какие страстные! совет да любовь на долгие годы", "А дальше оператор вышел. Красотка", – написали комментаторы.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
15 декабря 2021, 17:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась красавица Юлия Ковальчук

комментарии

Ответить:

Гость913157
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какая же она пошлая и пустая бабёнка
Гость924253
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Страшненькая всегда была, а туда же лезет на мужиков, как корова на быка! Очень пошло!
Гость923413
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Кривляка! Противно смотреть эту вульгарщина!
1

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