Сраженная страшным недугом Власова заговорила об операции: Пришлось обратиться к врачам

Наталия Власова пожаловалась на проблемы со здоровьем, возникшие на фоне стресса.

В последнее время у артистки весьма плотный график, который каждый день забит разными событиями – от музыкальных шоу до кинопремьер. Звезда 90-х, казалось бы, должна радоваться тому, что ее хочет видеть публика, однако у нее одни расстройства.

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Как оказалось, постоянной занятостью певицы не довольна ее 15-летняя дочь Пелагея, которая сейчас переживает переходный возраст. Власова призналась, что с наследницей у нее всегда были теплые отношения, поэтому времени вместе они проводили много. Однако сейчас из-за плотного графика делать это в том же количестве, что и раньше, невозможно, поэтому Пелагея обижается на трудягу-мать.

Так в семье Власовой и произошел разлад, который длится вот уже несколько месяцев. Певица призналась, что очень сильно переживает. На фоне стресса из-за ссор с наследницей и постоянной работы артистка стала страдать от страшного недуга: у нее упало зрение, причем настолько, что она все хуже видит предметы вблизи, а глаза постоянно болят и слезятся.

"Пришлось обратиться к врачам... Офтальмологи на данный момент поставили среднюю степень дальнозоркости. А также диагностировали признаки синдрома сухого глаза", – поведала Власова.

Пока артистка лечится каплями и антибиотиками, но, если ситуация станет хуже, говорит звезда 90-х, может потребоваться операция. Тем не менее, она не унывает и верит в то, что проблему удастся устранить без вмешательства хирурга, да и отношения с дочерью она планирует наладить.