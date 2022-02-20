"Стараются получить любовь": Ради кого Светличная предала старшего сына

81-летняя звезда "Бриллиантовой руки" пережила много горя. Оба мужа артистки умерли, а потом и ее младший сын от первого брака Олег. Отношения со старшим наследником Алексеем складывались крайне непросто. Он всегда был уверен, что Светличная больше любит его брата, а после его смерти убедился в этом окончательно. Второе замужество и последующий роман матери с молодым стилистом также вызывали у Алексея исключительно негативные эмоции.
Отношения потеплели только тогда, когда внучка Светланы Афанасьевны Мария родила сына. Мальчика назвали в честь первого мужа артистки Владимира Ивашова. Правнук сильно напоминает ей умершего супруга. До 2020 года все было относительно хорошо, что Светличная вдруг решила, что сын и внучка планируют ее убийство ради наследства.
Потом у звезды советского кино случился инсульт, после которого она решила завещать свою недвижимость посторонним людям. Вскоре артистка пропала, ее искала поисковая группа. Оказалось, она решила сбежать из дома из-за невестки и лежал в больнице.
Психолог Любовь Розенберг прокомментировала отношения Светланы Светличной с ее семьей. Специалист считает, что поведение артистки связано, в первую очередь, с ее нарциссическим складом характера из-за успешной карьеры. Также неравная любовь к сыновьям – следствие проекций.
"Могу предположить, что у Светланы Светличной, как и у многих родительниц, материнский инстинкт наибольшим образом раскрылся после рождения младшего сына, и больше любви было отдано ему Старшие дети по факту своего рождения больше чувствуют ответственность и всю жизнь стараются заслужить родительскую любовь, которую недополучили в детстве", – отметила Розенберг.
По факту, отношения Светличной с сыном не сложились из-за ее чрезмерной любви к младшему наследнику, что старший ребенок всегда считал предательством. Однако психолог уверена, что всегда есть шанс помириться с родителями, если на то есть обоюдное желание.