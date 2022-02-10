"Муки страшные": на что обрекут Светличную в доме престарелых

Рустам Солнцев прокомментировал информацию о Светлане Светличной и доме престарелых.

О Светлане Светличной в последнее время ходит много слухов. Из последних – ее могут отправить в дом престарелых. "Пока справляемся своими силами, против домов престарелых не имею ничего", – заявила Мария Ивашова, внучка заслуженной артистки РСФСР. Больше ничего на этот счет она не говорила.

"Совершенно нормально отношусь, потому что иногда людям в состоянии таком ничего, кроме специализированной помощи ничего помочь уже не может. Если они останутся дома, это ничего, кроме муки для родственников не будет", – чуть ли не отправил Рустам Солнцев актрису доживать в специализированное учреждение.

По словам шоумена, он понимает, о чем говорит, потому что сам когда-то пережил похожую ситуацию, когда перед ним и его семьей встал выбор – оставить человека умирать дома, в окружении родных, или отправить его к специалистам.

"Муки страшные, я это знаю по себе. Перед своим уходом мой отец был в течение трех недель в специальном пансионате для людей, которые не могут за собой ухаживать. До этого он годами на шее у меня, у мамы и так далее. Ничего, кроме мук нравственных, моральных, физических это не вызывало. Но это был тот крест, который мы несли. Сделали все для отца. И только перед уходом три недели, когда все стало так невыносимо, что по-другому было никак. Поэтому, к сожалению, да, я с ними согласен", – вспомнил Солнцев.

