Стоянов раскрыл тайны шоу "Маска": Все серьезно

Юрий Стоянов рассказал, что съемки шоу "Маска" проходят под строжайшим секретом.

На прошлой неделе в эфир вышел новый сезон шоу "Маска". Эта передача полюбилась зрителю благодаря своей засекреченности, а потому стала очень рейтинговой. По сюжету члены жюри и зрители должны отгадать, кто же скрывается за таинственной маской. Чтобы никто не мог их раскрыть, участники стараются изменить голос до неузнаваемости во время выступления.

По словам руководства шоу, личности звезд держатся в строжайшем секрете. Так, ни коллеги по цеху, ни съемочная группа не должны знать имена участников. Есть всего лишь маленький круг, знающий истину. Однако проболтаться у них нет ни единой возможности, так как слишком разговорчивым будет грозить крупный штраф. Чересчур длинный язык им может обойтись в десять миллионов рублей.

Стоит отметить, что не все зрители верят в такую секретность. Приоткрыл завесу тайн Юрий Стоянов, который прочувствовал все условия шоу на себе. Актер рассказал забавную историю, которая произошла с ним во время съемок передачи. По его словам, один раз он забыл очки в такси. При этом водитель сам сидел в маске, видимо, чтобы даже он не смог раньше времени рассекретить участника. Тогда сотрудники связались с таксистом, и попросили подвезти очки, сказав, что "Банан-Стоянов" оставил их в машине (прим. артист скрывался под костюмом банана). "Понимаешь, насколько все серьезно", – заявил актер.

Напомним, что в новом выпуске программы за главный приз борются четырнадцать участников. Фаворитами, по мнению зрителей, стали "Пончик" и "Лошадь", их они хотят рассекретить в первую очередь.