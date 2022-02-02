"Ни ростом, ни лицом не вышли": вскрылась шокирующая правда о предполагаемых сыновьях Абдулова

Несмотря на то, что Александр Абдулов умер достаточно давно, в последнее время о нем вновь заговорили с новой силой. Дело в том, что стало известно, что у именитого актера есть внебрачные сыновья, о которых он даже не знал. Недавно оба предполагаемых наследника появились в эфире одного из российских ток-шоу.
Александр Коваль заинтересовал журналистов, когда в кармане пиджака артиста нашли фотографию, на которой был запечатлен ребенок. По словам матери Александра, это и был он. Она поведала о близкой связи с актером, в следствие которой появился на свет наследник. Стоит отметить, что близкие Абдулова не признали Коваля. По их мнению, он совершенно не похож на звездного отца: ни внешне, ни по характеру.
Кстати, не взлюбили они и второго предполагаемого сына – Сергея Шиподько. О нем стало известно в 2021 году. По словам Сергея, мать перед смертью призналась, что его настоящий отец – Абдулов. Однако каких-то более весомых доказательств у мужчины нет.
Телепередачу посетила племянница актера. Она обратилась к Шиподько с просьбой показать лобную часть. "Ни ростом, ни лицом не вышли", – отрезала она. Однако Сергей отказался, заявив, что у него проблемы с волосами. К словам предполагаемого наследника сразу привязался друг артиста. Он отметил, что Абдулов бы не стал ничего скрывать, поскольку любил общаться с прессой.
Кстати, проведенный ДНК-тест показал, что Шиподько и Коваль не являются родственниками. Это означает, что кто-то из них точно не является сыном Абдулова. Причем, возможно, они оба не имеют никакого отношения к народному артисту.