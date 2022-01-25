"Обещание разнузданного секса": почему не сложились отношения Макаревича с известной ведущей

Не все знают, но между ведущей Ксенией Стриж и музыкантом Андреем Макаревичем были романтические отношения. Пара была вместе около четырех лет. По словам Стриж, разрыв произошел из-за незрелости и неопытности женщины. Она считает, что в более позднем возрасте их отношения могли бы сложиться по-другому. Стоит отметить, что близкие лидера группы "Машины времени" одобряли его выбор.
Однако, как оказалось, не все были в восторге от Стриж. Например, Александр Абдулов даже советовал другу не связываться с радиоведущей. Однако конкретных причин для этого у актера не было. Дело в том, что ему нравился другой женский типаж. Так, артист предпочитал более женственных дам. "А я же не то мальчик, не то девочка", – вспоминает журналистка.
Все же Макаревич слушать Абдулова не стал и в итоге сошелся с ведущей. Кстати, для Стриж это было настоящим шоком, ведь она и подумать не могла, что такой известный человек мог заинтересоваться ею.
Ответ на этот вопрос оказался у музыканта Трофима. В интервью Борису Корчевникову он заявил, что певца привлек голос журналистки. Так, он сказал, что в ее голосе было "обещание разнузданного секса". Также он отметил, что женщина отличалась чуткостью и могла понять внутренний мир любого человека.
Напомним, что о точной причине разрыва Стриж умолчала. Видимо, все-таки сыграл возраст, ведь ей тогда было двадцать пять лет. Женщина также отметила, что никаких разборок не было. Пара рассталась мирно, звезды до сих пор в хороших отношениях.