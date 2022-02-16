"Холодею от ужаса": Кожа больной Заворотнюк сморщилась как печеное яблоко

Народ молится богу о здравии актрисы, а ее родные не находят себе места. Три года назад жизнь "прекрасной няни" превратилась в сущий кошмар. Врачи вынесли звезде суровый приговор — рак мозга, который совершенно не дает шанса жить полноценно. Причем Анастасия Заворотнюк стала получать сигналы об ухудшении здоровья еще в начале 10-х годов. Тогда никто не мог даже предположить, что все обернется настолько трагически.
Недуг последовательно портил красоту звезды. Легкие недомогания превратились в мучительные головокружения, обмороки актрисы сказывались на общем тонусе организма. На голове возникали странные высыпания, воспалительные элементы. А кожа на шее уродливо сморщилась.
"Как печеное яблоко — в отличие от подтянутого лица. Кстати, такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса", — поведала помощница Заворотнюк.
Теперь экранной диве почти бесполезны процедуры красоты, ведь марафет не способен исцелять и творить чудеса. Речь идет о продлении жизни, а не о сохранении миловидного облика, которым восхищались миллионы.
Онкология такого рода безжалостно губит людей. Коварная болезнь косит звездных красоток одну за другой. Жанна Фриске не справилась в этой борьбе. Хочется верить, что Анастасия Заворотнюк все же найдет путь к спасению.
Как писали "Дни.ру", в семье артистки приключилась беда. Муж онкобольной Петр Чернышев скандалит с ее старшей дочерью Анной. Связанные общей бедой родственники не могут найти общий язык и намеренно отдаляются друг от друга. Бесконечные обвинения только усложняют ситуацию.
Напомним, Анастасия Заворотнюк перенесла тяжелую операцию — ей удалили большую часть мозга. Это печальным образом отразилось на ее физическом состоянии. Также появлялись данные о том, что брюнетку частично парализовало. Соседка рассказала, как болезнь изуродовала звезду до неузнаваемости. Взгляд "прекрасной няни" ошарашил женщину.