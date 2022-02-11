Стало известно о состоянии 78-летней матери онкобольной Заворотнюк

Анна Заворотнюк в "Сторис" своего микроблога ответила на вопрос подписчика о здоровье ее бабушки. Мать артистки зовут Валентина Борисовна. На ее хрупких плечах лежит забота о дочери, что является для пожилой женщины огромной нагрузкой.
Дочь Анастасии Заворотнюк пожелала здоровья близкой родственнице. "Валек хорошо! Дай ей бог здоровья", — поделилась модель. Судя по всему, у Анны с бабушкой прекрасные близкие отношения.
Примечательно, что о состоянии звезды "Моей прекрасной няни" ее наследница не рассказывает. Она, как и другие члены семьи, предпочитают не раскрывать публике подробностей, что провоцирует многочисленные слухи и домыслы по этому поводу.
Напомним, ранее в Сети появилось редкое фото Анастасии Заворотнюк. Оно было сделано в то время, когда артистка тщательно скрывала свое интересное положение. Также недавно в интернет просочился недавний снимок якобы актрисы, едущей на авто с мужем Петром Чернышовым.
Как писали "Дни.ру", дочь знаменитости резко отреагировала на это. Она укорила тех, кто слил фото в Сеть за такой поступок и напомнила, что все мы ходим под Богом, а он карает за подобные выходки.