У истощенной Селин Дион заподозрили неизлечимую болезнь

Фанаты гадают, что происходит с артисткой. Никакой официальной информации о ее самочувствии не поступает, но они уверены, что звезда не в порядке. Журналисты утверждают, что Селин Дион исчезла с глаз общественности неспроста.
Известно, что из-за состояния своего здоровья знаменитость уже не раз отменяла выступления. Впервые это произошло осенью прошлого года. Она рассказывала, что физически не может выходить на сцену из-за судорог. Их причина неизвестна. Затем были отменены зимние концерты исполнительницы.
Близкий друг певицы сообщил, что медики не могут установить причину недуга артистки. По его словам, Селин Дион выглядит плачевно, а ее недомогание обостряется. Звезда очень сильно похудела. По имеющимся данным, при росте 1 метр 70 сантиметров она не так давно весила всего в 43 килограмма. Поклонник подозревают, что Селин Дион неизлечимо больна.
Напомним, в 2019 году ходили слухи, что Селин Дион ради того, чтобы соответствовать своему избраннику, который значительно младше нее, перестала нормально питаться и отдала предпочтение жестким диетам. Тогда многие заподозрили, что ее возлюбленный – обычный альфонс, который наживается на влюбленности певицы.