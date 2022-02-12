"В коромысле!": Пугачева грубо прогнала взбешенную певицу Анастасию

Певица Анастасия поведала о крупной ссоре с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Однажды на концерте знаменитости обменялись колкостями.
По словам Анастасии, она встретила Аллу Борисовну за кулисами. Пугачева была не в духе и прогнала коллегу по цеху. "Анастасия, вы свободны", – заявила Примадонна вокалистке.
Поведение Пугачевой взбесило Анастасию. Она мгновенно вышла из себя. "В смысле?" – спросила артистка Аллу Борисовну. "В коромысле!" – грубо бросила ей в ответ Примадонна.
В шоу-бизнесе, отмечает Анастасия, ее недолюбливали всегда. Она была, что называется, неформатом. Вокалистка отказывалась участвовать в сборных концертах и открывать там рот под фонограмму. Певица не желала подстраиваться под большинство – она хотела дарить зрителям живой голос.
Подробности того конфликта Анастасия рассказала телеведущей Лере Кудрявцевой в студии шоу "Секрет на миллион". Программа выйдет в эфир 12 февраля в 21:20 на телеканале НТВ. Также в рамках проекта певица рассказала, почему ее брак с певцом Юлианом потерпел крах.