"Бедненькая": в Сети появилось фото тяжелобольной Заворотнюк

Все это время близкие актрисы воздерживаются от комментариев относительно состояния звезды и не показывают, как выглядит женщина, изможденная болезнью. Впрочем, волнение поклонников от этого только растет. Теперь же на просторах Сети появилось фото, на котором якобы запечатлена Анастасия Заворотнюк с мужем – по крайней мере, именно так утверждают пользователи.
Стоит оговориться, что снимок, о котором идет речь, был сделан на одну из камер ГИБДД, поэтому не отличается хорошим качеством. С уверенностью судить о том, кто именно на фото, довольно трудно – сам снимок появился у "ЭГ".
На черно-белом фото изображены мужчина и женщина, которые едут в машине. Мужчина, чем-то напоминающий Петра Чернышева, ведет автомобиль. Женщина, похожая на располневшую Анастасию Заворотнюк, судя по всему, дремлет на пассажирском сиденье. Хорошо рассмотреть лица пары невозможно. Впрочем, у многих людей не осталось сомнений.
В многочисленных пабликах разгорелись бурные обсуждения фото. Некоторые пользователи даже стали призывать удалить снимок Заворотнюк и позволить актрисе держать свое состояние в тайне.
"Бедненькая, всем сердцем желаю ей здоровья," – написал кто-то из пользователей под фото.
Кто-то нашел изменения, произошедшие с женщиной на фото, сходными с тем, что было у измученной раком Жанны Фриске. Впрочем, нашлись и те, кто вообще не поверил в то, что на снимке звезда "Моей прекрасной няни".
Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что у мужа тяжелобольной Анастасии Заворотнюк обнаружились большие долги.