Вскрылась правда о съемках Заворотнюк в "Моей прекрасной няне"

Обворожительная брюнетка Анастасия Заворотнюк много лет посвятила ситкому "Моя прекрасная няня", где исполнила главную роль. Актриса играла типичную провинциалку Викторию Прутковкую, которая случайно попала в дом к успешному продюсеру и стала частью его семьи.
Звезда мастерски сделала свою работу. Время от времени зрители забывали, что смотрят сериал с выдуманным сюжетом, а няня Вика перед ними — это всего лишь амплуа. Съемки в кинопроекте так мощно поглотили Анастасию Заворотнюк, что она закрутила служебный роман и привела в кадр очень дорогого человека.
В одной из серий "Моей прекрасной няни" фигурировала дочь артистки Анна. Ей доверили сыграть маленькую Викторию Прутковскую, и вышло это замечательно. Оказалось, Анастасия Заворотнюк лично готовила наследницу к дебюту.
"Помню, как учили с мамой текст. И помню, что очень долго снимали", — разоткровенничалась в личном блоге Анна.
Что ж, из трех зайцев, за которыми тогда гналась Анастасия Заворотнюк, были пойманы два. Ей не удалось лишь сохранить любовь с коллегой Сергеем Жигуновым. Зато звезда легко завоевала сердца россиян и приобщила свою дочь к миру кино.
Анна давно подумывает стать актрисой. Эта профессия кажется ей достаточно привлекательной. Пока же наследница Анастасии Заворотнюк работает моделью и имеет доход от рекламы в "Инстаграм".