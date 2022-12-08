"Сенсация": Набожная хитрюга Арзамасова после свадьбы с Авербухом погнала в шею ненавистных родных

Создатели сериала "Папины дочки" будут снимать продолжение. Популярная некогда новелла будет выходить на канале СТС, правда с небольшими изменениями.
Главный герой сериала "Папины дочки", который шел по телевидению с 2007 по 2013, – практикующий психотерапевт по семейным вопросам Сергей Васнецов, от которого сбежала жена. Медик в одиночку воспитывает пятерых разновозрастных дочерей – Полину (Пуговку), Женю, Галину Сергеевну, Дашу и Машу.
Радостную новость сообщила российская актриса Лиза Арзамасова, которая сыграла роль Галины Сергеевны. Подробностей она не сообщила, но опубликовала фото сценария. На снимке заметно, что в сериале снова будет играть актер Филипп Бледный, который снимался в роли Веника.
В сериале также снимутся многие актеры из прошлого сезона, а вот Дарьи Мельниковой (Женя) и Екатерины Старшовой (Пуговка) в сериале не будет. По слухам, Мельникова сожгла все мосты своей критикой специальной операции, а Екатерины и вовсе нет в России.
Выходит, что хитренькая и набожная Лиза Арзамасова после свадьбы с Ильей Авербухом погнала в шею навязанных по съемочной площадке родственников, которых терпеть не могла. Ведь по сюжетной линии девочки не слишком ладили между собой и то и дело припирались. Поклонники не поверили в то, что сериал "Папины дочки" действительно снова снимается спустя столько лет.
"Это шутка?"; "Сенсация!"; "Они же выросли уже"; "Папины внучки", – написали фолловеры.