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Шоу-бизнес
"Сенсация": Набожная хитрюга Арзамасова после свадьбы с Авербухом погнала в шею ненавистных родных

"Сенсация": Набожная хитрюга Арзамасова после свадьбы с Авербухом погнала в шею ненавистных родных

Лиза Арзамасова недавно вышла замуж и впервые стала матерью. Теперь она строит свои планы на жизнь.
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Создатели сериала "Папины дочки" будут снимать продолжение. Популярная некогда новелла будет выходить на канале СТС, правда с небольшими изменениями.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

Главный герой сериала "Папины дочки", который шел по телевидению с 2007 по 2013, – практикующий психотерапевт по семейным вопросам Сергей Васнецов, от которого сбежала жена. Медик в одиночку воспитывает пятерых разновозрастных дочерей – Полину (Пуговку), Женю, Галину Сергеевну, Дашу и Машу.

Радостную новость сообщила российская актриса Лиза Арзамасова, которая сыграла роль Галины Сергеевны. Подробностей она не сообщила, но опубликовала фото сценария. На снимке заметно, что в сериале снова будет играть актер Филипп Бледный, который снимался в роли Веника.

В сериале также снимутся многие актеры из прошлого сезона, а вот Дарьи Мельниковой (Женя) и Екатерины Старшовой (Пуговка) в сериале не будет. По слухам, Мельникова сожгла все мосты своей критикой специальной операции, а Екатерины и вовсе нет в России.

Выходит, что хитренькая и набожная Лиза Арзамасова после свадьбы с Ильей Авербухом погнала в шею навязанных по съемочной площадке родственников, которых терпеть не могла. Ведь по сюжетной линии девочки не слишком ладили между собой и то и дело припирались. Поклонники не поверили в то, что сериал "Папины дочки" действительно снова снимается спустя столько лет.

"Это шутка?"; "Сенсация!"; "Они же выросли уже"; "Папины внучки", – написали фолловеры.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Лиза Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 8 декабря 2022, 20:25 Источник: Телеграм-канал Лизы Арзамасовой • Требует проверки
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