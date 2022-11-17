"Мы встречаемся": бросившая Авербуха Арзамасова нашла счастье с молодым

Несколько недель назад на Первом канале стартовал новый сезон проекта "Ледниковый период". С одной стороны, внимание зрителей приковано к красивым постановкам, декорациям и технической сложности катания. С другой, многие следят за развитием личной жизни участником проекта. Так, под прицел регулярно попадают хореограф-постановщик Илья Авербух и его молодая жена актриса Лиза Арзамасова.
На время проекта паре пришлось расстаться — тренеру нужно уделить внимание всем подопечным, а актрисе отрабатывать свои номера. Так пара вышла на новый уровень отношений, где необходимо полное доверие.
Бросившая Авербуха другим участникам Лиза Арзамасова нашла счастье с молодым партнером по проекту — Никитой Кацалаповым. Об этом зрителям говорит новая фотография в микроблоге Арзамасовой: молодые люди сидят на трибуне, улыбаются и ждут своей очереди для выхода на лед.
"Мы продолжаем тренироваться и ставить номера. Встречаемся в 18:20 по субботам!"— написала Лиза.
Поклонники с нетерпением ждут новых выпусков с участием Лизы Арзамасовой. В комментариях ей желают удачи и терпения. Кроме этого, преданные фанаты актрисы надеются, что высокая занятость на шоу "Ледниковый период" не мешает молодой маме проводить время с сыном.