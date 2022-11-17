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Шоу-бизнес
"Мы встречаемся": бросившая Авербуха Арзамасова нашла счастье с молодым

"Мы встречаемся": бросившая Авербуха Арзамасова нашла счастье с молодым

Новый сезон проекта "Ледниковый период" заставил Лизу Арзамасову выйти на следующий этап отношений.
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Несколько недель назад на Первом канале стартовал новый сезон проекта "Ледниковый период". С одной стороны, внимание зрителей приковано к красивым постановкам, декорациям и технической сложности катания. С другой, многие следят за развитием личной жизни участником проекта. Так, под прицел регулярно попадают хореограф-постановщик Илья Авербух и его молодая жена актриса Лиза Арзамасова.

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Сюжеты Шоу "Ледниковый период"

Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

На время проекта паре пришлось расстаться — тренеру нужно уделить внимание всем подопечным, а актрисе отрабатывать свои номера. Так пара вышла на новый уровень отношений, где необходимо полное доверие.

Бросившая Авербуха другим участникам Лиза Арзамасова нашла счастье с молодым партнером по проекту — Никитой Кацалаповым. Об этом зрителям говорит новая фотография в микроблоге Арзамасовой: молодые люди сидят на трибуне, улыбаются и ждут своей очереди для выхода на лед.

"Мы продолжаем тренироваться и ставить номера. Встречаемся в 18:20 по субботам!"— написала Лиза.

Поклонники с нетерпением ждут новых выпусков с участием Лизы Арзамасовой. В комментариях ей желают удачи и терпения. Кроме этого, преданные фанаты актрисы надеются, что высокая занятость на шоу "Ледниковый период" не мешает молодой маме проводить время с сыном.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Елизавета Арзамасова. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2022, 20:36 Источник: Телеграм-канал Лизы Арзамасовой ✓ Надежный источник
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