"Этого не достойна!": лишившийся огромного прибора сын певицы Валерии находится на грани развода

Народная артистка России, певица Валерия имеет троих наследников. Все дети были рождены во втором браке. Однако ее третий супруг, известный отечественных продюсер Иосиф Пригожин с теплом и заботой относится к дочери и сыновьям жены.
Младшим ребенком исполнительницы хита "Часики" является сын Арсений Шульгин. Он родился в 1998 году. Юноша уже успел жениться и завести собственного малыша, дочку Селин.
Судя по социальным сетям, наследник певицы Валерии живет яркой семейной жизнью вместе со своей молодой супругой Лианой Шульгиной. Однако в последнее время невестка певицы стала недвусмысленно намекать на развод.
Примечательно, что свои заявления она делает публично, обсуждая семейные вопросы с подписчиками в соцсетях. Так, Лиана Шульгина объявила поклонникам о готовности уйти от 24-летнего мужа.
Невестка звезды отечественной эстрады подчеркнула, что решится на подобны шаг, если супруг перейдет границы дозволенного. Например, если Арсений Шульгин поднимет руку на свою возлюбленную.
Есть ли у пары реальные проблемы в отношениях, или девушка наперед делает супругу намеки, сказать трудною Однако очевидно, что к разводу она готова.
"Изначально нельзя допускать к себе такого отношения, ни одна девушка этого не достойна",
– подчеркнула невестка певицы Валерии, обсуждая с подписчиками ситуацию, когда мужья позволяют себе оскорблять своих жен или повышать голос при детях.
Напомним, сам Арсений Шульгин недавно лишился огромного прибора. Как сообщали "Дни.ру", предприимчивый сын певицы Валерии разыграл среди подписчиков стайлер.