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Шоу-бизнес
Женщины кайфуют: изголодавшийся по сексу сын Валерии показал толпе свой огромный волосатый прибор

Женщины кайфуют: изголодавшийся по сексу сын Валерии показал толпе свой огромный волосатый прибор

Певица Валерия родила сына Арсения Шульгина в 1998 году.
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Известный отечественный продюсер Иосиф Пригожин – третий муж певицы Валерии, совместных наследников у семейной пары нет. В первом браке обзавестись детьми тоже не получилось, зато после второй свадьбы у исполнительницы родились дочь и двое сыновей.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Сын Арсений Шульгин – младший наследник исполнительницы хитов "Часики", "Капелькою", "Отпусти меня", "Нежность моя", и других. Певица Валерия родила его в 1998 году. Сегодня молодой человек ведет активный образ жизни.

Сын артистки занимается проектами в сфере информационных технологий, а также ведет собственный бизнес. Скорее всего, из-за высокой нагрузки у него даже не хватает времени на личную жизнь, поэтому парень изголодался по сексу.

Впрочем, он пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола. Особенно когда стремится одарить их подарками. Так, сын певицы Валерии запустил в своих социальных сетях конкурс и предложил подписчикам забрать ценный приз.

Он показал толпе огромный прибор – размеры коробки впечатляла. В упаковке находился стайлер известной марки, от которого кайфуют многие женщины. Так или иначе, на популярных маркетплейсах данная модель получает высокие оценки и хвалебные отзывы. Благодаря удобным насадкам и волосистым щетинкам, аппарат пользуется спросом.

Отрадно, что певица Валерия воспитала дамского угодника. Арсений Шульгин, к слову, предложил подписчикам в соцсетях забрать подарок абсолютно бесплатно. Он отметил, что это не шутка.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Валерия. Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 ноября 2022, 16:05 Источник: Соцсети • Требует проверки
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