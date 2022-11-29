Женщины кайфуют: изголодавшийся по сексу сын Валерии показал толпе свой огромный волосатый прибор

Известный отечественный продюсер Иосиф Пригожин – третий муж певицы Валерии, совместных наследников у семейной пары нет. В первом браке обзавестись детьми тоже не получилось, зато после второй свадьбы у исполнительницы родились дочь и двое сыновей.
Сын Арсений Шульгин – младший наследник исполнительницы хитов "Часики", "Капелькою", "Отпусти меня", "Нежность моя", и других. Певица Валерия родила его в 1998 году. Сегодня молодой человек ведет активный образ жизни.
Сын артистки занимается проектами в сфере информационных технологий, а также ведет собственный бизнес. Скорее всего, из-за высокой нагрузки у него даже не хватает времени на личную жизнь, поэтому парень изголодался по сексу.
Впрочем, он пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола. Особенно когда стремится одарить их подарками. Так, сын певицы Валерии запустил в своих социальных сетях конкурс и предложил подписчикам забрать ценный приз.
Он показал толпе огромный прибор – размеры коробки впечатляла. В упаковке находился стайлер известной марки, от которого кайфуют многие женщины. Так или иначе, на популярных маркетплейсах данная модель получает высокие оценки и хвалебные отзывы. Благодаря удобным насадкам и волосистым щетинкам, аппарат пользуется спросом.
Отрадно, что певица Валерия воспитала дамского угодника. Арсений Шульгин, к слову, предложил подписчикам в соцсетях забрать подарок абсолютно бесплатно. Он отметил, что это не шутка.