"Может рвануть в любое время": артист Николаев неизлечимо болен

Творческим людям в условиях происходящего в мире хаоса труднее всего. Певцы, музыканты, продюсеры, художники, актеры и без того всегда обладали подвижной неустойчивой психику в силу склада своего мышления, а во времена кризисов и нестабильности у них и вовсе "съезжает крыша". Николаев не исключение.
Причем с виду все может быть нормально. Но что творится внутри хрупкой и ранимой творческой души, подумать страшно. Все из-за богатого воображения, без которого творческие личности попросту не могут работать. Не удивительно, что с Николаевым произошло то же самое.
Такие кризисы накрывали в разное время Владимира Высоцкого, Диму Билана, Джигана, Евгения осина и многих других. Кому-то из них удалось спастись при помощи врачей, друзей и родственников, другим не повезло.
Актер Валерий Николаев выписался из психиатрической клиники, куда попал после дебоша в полиции. Неустойчивая психика артиста никогда уже не вернется на прежнее место, считают специалисты. Даже несмотря на лечение.
"Психические заболевания не излечиваются. Они могут быть купированы, но это как мина замедленного действия, может рвануть в любое время. На фоне алкоголя, на фоне стресса", – считает таролог Марианна Абравитова.
Из-за этого Николаева не берут на съемки в крупные проекты. Продюсеры не хотят рисковать из-за Николаева, который может выбыть в любой момент.