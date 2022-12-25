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Шоу-бизнес
"Продала молодость за деньги": сношавшуюся со стариком певицу Славу подняли на вилы

"Продала молодость за деньги": сношавшуюся со стариком певицу Славу подняли на вилы

Одни считают, что 40-летней певице Славе (Анастасии Сланевской, – Прим. ред) стоит простить мужа-старика и воссоединиться с ним, другие же призывают артистку найти мужчину-ровесника.
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Недавно певица Слава объявила о расставании с 70-летним бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым прожила вместе порядка 20 лет. От него артистка в 2011 году родила дочь Антонину. Исполнительница, рассказав подписчикам в соцсети о разрыве, не стала уточнять причину. Вместо этого она призналась, что уже готова вступить в новые отношения. Некогда сношавшаяся со стариком певица ищет сексуального, богатого и вкусно пахнущего мужчину.

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Сегодня же стало известно о том, что говорит сам Данилицкий по поводу расставания со Славой. Как пишет "Комсомольская правда", цитируя бизнесмена, тот очень сожалеет о разрыве с певицей. Мол, раскаивается, чувствует себя виноватым. В беседе с представителем издания Анатолий признался, что любит Сланевскую и хочет сохранить добрые отношения с ней.

Слова двух некогда любящих сердец прокомментировала светская сплетница Лена Миро. В своем блоге в "Живом журнале" она считает, что певице не стоит воссоединяться с Данилицким. Мол, ей следует поступить по уму и пойти навстречу новым отношениям, перевернув страницу личной жизни, потому что рано или поздно все равно придется это сделать. "Сейчас это будет легче", – полагает Миро.

Ей вторят читатели блога. "Остаток жизни не спускать на этого пожилого господина", "Ежели по правде, нафига ей покоцанный бывший", "Советую тетке Славе искать нового мужика. Сама же пишет – хочу красивого, сексуального. Старый не соответствует", – пишут интернет-пользователи.

Но, конечно, далеко не все находятся на стороне Славы. Певицу раскритиковали за то, что та просто потратила лучшие годы своей жизни на пожилого мужика. "Такие, кто продал молодость за деньги и, даже повзрослев, остался на том же месте – не меняются. Не знаю, к чему эти "страдания" на публику, если кроме запаха денег в отношениях ее ничего не интересует", – пишет читатель Лены Миро.

На страничке блогерши есть и самые категоричные мнения. Часть россиян, следящих за заметками светской сплетницы, образно говоря, подняли на вилы Славу за разрыв с состоятельным мужчиной, который, по их словам, сделал все, чтобы артистка ни в чем не нуждалась. Также певицу раскритиковали за слишком высокие требования к новому мужчине.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 декабря 2022, 16:00 Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник
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