Не стало Киркорова: врачи сделали все возможное

Народный артист России Бедрос Киркоров завершил курс лечения в одной из столичных медицинских центров. В больнице звезды эстрады не стало – врачи приняли решение о выписке.
Разумеется, медики сделали все возможное, что здоровье 90-летнего певца пришло в норму, насколько это возможно. Пресс-секретарь его сына Екатерина Успенская сообщила РИА Новости, что музыкант покидает лечебное учреждение.
К слову, Филипп Киркоров ранее не смог проведать отца в больнице. Короля российской эстрады просто не пустили бы в палату к родственнику, потому что врачи из-за тяжелой эпидемиологической ситуации приняли решение ограничить доступ для посетителей.
Информацию о состоянии здоровья Бедроса Киркорова пришлось озвучивать лично главному врачу медицинского центра после того, как в прессе появилось информация об экстренной госпитализации артиста. Ранее об этом сообщали "Дни.ру".
К счастью, новость не подтвердилась. Сейчас Филипп Киркоров уже может проявить заботу об отце. Его пресс-секретарь уточнила, что мэтр отечественной эстрады находится дома. По ее словам, с певцом все хорошо.
Благо, решение властей ввести санитарные ограничения оказалось вполне оправданным. Бедрос Киркоров за время лечения не заразился потенциально принесенными из-вне бактериями и вирусами, поэтому благополучно завершил курс.