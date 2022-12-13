От чиновника до президента: умер Медведев

Печальная новость шокировала граждан. Ушел из жизни знаменитый продюсер, кинокритик и педагог Армен Медведев. Заслуженному деятелю искусств России и Армении было 84 года.
О смерти бывшего руководителя Госкино сообщило РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря Союза кинематографистов РФ Михаила Калинина. По данным телеканала "360", киноведа не стало во вторник, 13 декабря, в районе 16:00.
Предки Армена Медведева основались в Москве, спасаясь от Геноцида армян в Османской империи. Для кинокритика в работе важную роль играла тема любви к родине. Он окончил киноведческий факультет ВГИКа и всю жизнь посвятил творчеству.
Армен Медведев занимал различие посты: от чиновника в Совете министров СССР до президента ежегодного национального кинофестиваля "Окно в Европу".