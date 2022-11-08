"Не могу скрыть этого!": порвавшая с Авербухом Арзамасова объявила о связи с молодым спортсменом

В новом сезоне проекта "Ледниковый период" на Первом канале приняла участие супруга бессменного постановщика-хореографа Ильи Авербуха актриса Лиза Арзамасова. Теперь в социальных сетях ей приходит множество вопросов касательно проекта и совмещения работы с материнством. На все это девушка старается отвечать достаточно подробно.
Так, в микроблоге появился большой пост, посвященный "Ледниковому периоду". В первую очередь, Лиза Арзамасова отметила, что участвовать в проекте действительно не просто, но интересно.
"Все нагрузки и сложности перекрываются абсолютным восторгом, когда что-то получается! Я даже во время исполнения номера перед жюри не могу скрыть этого восторга!" — делится актриса.
Еще в своем посте Лиза Арзамасова рассказала об особой связи непрофессиональных фигуристов, спортсменом и тренеров. "Спасибо каждому, кто вкладывается в нас — тренерам, хореографам постановщикам, партнерам!" — трогательно поблагодарила коллег Лиза Арзамасова. Можно сделать вывод, что и с молодым партнером по проекту Никитой Кацалаповым у актрисы сложились особые отношения.
А вот про отношения с хореографом девушка умолчала. Поклонники считают, что ради честности оценки катания, Арзамасова временно порвала с образом "жены Авербуха" и старается предстать на проекте отдельной звездой. К счастью, пока никто не обвинил судей в предвзятости к Лизе Арзамасовой.