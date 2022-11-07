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Шоу-бизнес
Согласна на все: Бросившая ребенка Арзамасова лезет из кожи вон ради копейки

Согласна на все: Бросившая ребенка Арзамасова лезет из кожи вон ради копейки

Ради заработка и развития Лиза Арзамасова соглашается на все авантюрные проекты.
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В прошлом году Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями. Через пару месяцев после родов актриса выскочила на работу, буквально бросив ребенка. Сейчас Арзамасова играет на сцене театра и участвует в других проектах. Этой осенью 27-летняя жена Авербуха снялась в паре с Никитой Кацалаповым в шоу "Ледниковый период" на Первом канале.

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Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

На днях Лиза Арзамасова рассказала, что ее пригласили на еще одну работу. Актрису позвали на должность учительницы в школе, чему она очень удивилась и согласилась на все.

Как выяснилось, общеобразовательная школа в Москве подписала с Лизой Арзамасовой контракт на работу сроком на семь месяцев – с 1 ноября по 31 мая. Актриса будет вести предмет под названием "Час со звездой". За свою работу Арзамасова получит миллион рублей. Правда, на руки она получит лишь 700 тысяч, так как именно эта сумма останется после уплаты налогов. Но и это ее вполне устроило.

К слову, в Театре Наций, где работает Лиза, ей платят всего по 20 тысяч рублей за выход. Не удивительно, что актриса лезет из кожи вон ради копейки. Сколько артистке платят в шоу "Ледниковый период", не известно. Создатели проекта не раскрывают эту информацию, называя ее коммерческой тайной.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Лиза Арзамасова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 7 ноября 2022, 21:00 Источник: 7Дней.ру ✓ Надежный источник
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