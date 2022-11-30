Завещание не оставила: как будет разделено имущество после смерти Борщевой

В столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера семейного фильма "Елки-9". В прокат он выйдет только 1 декабря, но звезды увидели и оценили его уже сейчас. Среди гостей первого показа была и актриса Елена Борщева, которая дала эксклюзивный комментарий "Дни.ру".

У 41-летней Елены подрастает двое детей – 15-летняя Марта и 7-летняя Ума. Но делать на них завещание и избавлять впоследствии от тяжб за имущество, актриса не спешит.

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"Мои близкие столкнулись с несовершенством нашей юридической и судебной системы, – вздыхает Елена. – И это приводит к тому, что завещание в нашей стране просто не работает!" Она знает, что даже оформленная при помощи нотариуса воля часто нарушается и оспаривается.

По этой причине Борщева отказалась составлять письменный документ, в котором указывается, каким образом и между кем нужно распределить собственность после ее смерти. "Не платите всем этим нотариусам и юристам, которые составляют завещания, – призывает она. – Все эти завещания – полная фигня! Все равно имущество потом поделят так, как и вы и не желали даже может".

А вот Наталия Гулькина только и завещанию доверяет. "Все, что было, я уже давно отписала детям, – рассказала певица. – Завещание я составила еще десять лет назад. Просто считаю, что в нашем мире ни от чего не застрахован. И, садясь в любой транспорт, нет никаких гарантий, что ты вернешься назад или доедешь до места. Поэтому я не хочу, чтобы мои дети потом дрались за наследство – просто отписала каждом по квартире".