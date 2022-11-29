Тяжба за квартиры отменяется: 58-летняя Гулькина успела оставить завещание

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" – эту цитату Воланда из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" знает, наверное, каждый. Певица Наталия Гулькина приняла ее как руководство к действию.



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