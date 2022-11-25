"Давайте нового рожайте": бросивший старшую дочь Жуков готовится к пополнению в семье

Новый гостем шоу Натальи Подольской "Ваша Наташа" стал артист группы "Руки Вверх" Сергей Жуков. Эпизод посвящен семье, воспитанию детей, отношениям в браке и другим темам личной жизни. Сергей с радостью рассказал все детали своего отцовства.
Так, первым делом зашел разговор о старшей дочери Сергея Жукова от первого брака. Саше уже 21 год, она давно живет в Америке и занимается психологией. Наталья поинтересовалась, что чувствует Жуков, бросивший девочку в раннем возрасте? Артист отвечает, что, как и многие молодые отцы, он не осознавал важности младенчества и детства своего ребенка. Он не понимал, зачем проводить время с младенцем, а просто ждал, когда девочка вырастет. Сейчас Жуков признается, что сожалеет об упущенной возможности быть ближе к ребенку.
К счастью, Сергей Жуков реанимировался в отцовстве в третьем браке. Вместе с супругой Региной он воспитывает троих детей — дочь и двух сыновей. По секрету, артист признался, что готовится к пополнению в семье. По словам лидера "Руки Вверх" старшие дети просят родителей родить еще одного ребенка.
"Просто замучили! Видимо, такой у них начался период", — цитирует слова Сергея Жукова РИА ФАН. Возможно, совсем скоро станет известно о беременности жены Жукова.