"Улучшений не чувствую": сраженный недугом Авраам Руссо близок к страшному исходу

Несколько месяцев назад артист Авраам Руссо пережил серьезную операцию на ноге. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу. Хирургическое вмешательство потребовалось певцу из-за давнего нападения и огнестрельного ранения. Сраженный недугом Руссо мог бы и вовсе потерять конечность 20 лет назад, если бы не слаженная работа врачей.
"Могли ведь просто отрезать ногу и живи, как знаешь", – когда-то рассуждал певец. По его словам, ему повезло, что врачи согласились на непростую процедуру.
Однако, последствия ранения по-прежнему дают о себе знать. У Авраама Руссо нарушено кровообращение. Без помощи компрессионного белья кровь в ноге неправильно циркулирует, из-за чего мужчина страдает от более. Возможно, после операции ему станет лучше.
"Пока я не уверен, улучшений пока не чувствую", — говорит артист.
Сейчас Руссо готовится к страшному исходу: ему необходимо пройти полную проверку. Результаты диагностики и помогут ответить на вопрос, восстановится ли кровоток в ноге или нет. Авраам Руссо говорит, что зрители не заметят никаких проблем: он сможет петь, танцевать и выступать.