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Шоу-бизнес
"Звездная болезнь": Волочкова жестко поставила возомнившего из себя короля Киркорова на место

"Звездная болезнь": Волочкова жестко поставила возомнившего из себя короля Киркорова на место

На днях Филипп Киркоров нахамил представителю прессы. Коллеги артиста не признали такое поведение.
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На днях произошел скандал с участием российского певца Филиппа Киркорова, который в очередной раз оскорбил представительницу СМИ. Это уже не первый подобный инцидент, несколько лет назад поп-король отличился нецензурной бранью в адрес российской журналистки, после чего разгорелся ужасный скандал.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

На днях история повторилась. Во время пресс-подхода в Санкт-Петербурге Филипп Киркоров рассказал представителям СМИ, что часто на память о стране привозит меню из разных ресторанов. После этого одна из и журналисток уточнила, крадет ли их артист. В ответ на это артист послал журналистку в пятую точку и удалился.

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала произошедшее беседе с Пятым каналом. Бывшая прима Большого театра призвала Киркорова быть сдержаннее и спокойнее и отметила, что сейчас не самое подходящее время для подобных истерик.

Однажды Волочкова уже защитила Киркорова, когда в Кремле ему посвятили в глаз прожектором, и он оттаскал человека за волосы. Однако тогда было другое время. Сейчас, по словам балерины, надо очень аккуратно действовать и следить за собой. Более того, у артиста уже давно должна была пройти его "Звездная болезнь", считает балерина.

"Чем человек становится более успешным, известным, еще и узнаваемым, тем нужно быть как-то проще, спокойнее и внимательнее к зрителям, поклонникам, просто к людям, окружающим", – заявила Волочкова.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 2 ноября 2022, 12:41 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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