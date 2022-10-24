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Шоу-бизнес
Проблемы с сердцем: врач вынес вердикт оставшемуся без Пугачевой Киркорову

Проблемы с сердцем: врач вынес вердикт оставшемуся без Пугачевой Киркорову

Когда-то Алла Пугачева была для Филиппа Киркорова опорой. С тех пор он так ни с кем и не сошелся, а теперь и вовсе осиротел.
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Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров стоит особняком в отечественном шоу-бизнесе. Он воспитывает двух детей, Аллу-Викторию и Мартина, однако несмотря на это, личное счастье со второй половинкой так пока и не построил.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Эпоха одиночества началась у Филиппа Киркорова после развода с Аллой Пугачевой. Певец ушел в себя и какое-то время находился в стадии стагнации, однако потом его творчество пошло в гору. Киркорову приписывали множество романов с коллегами по цеху, но официально он больше так ни с кем и не сошелся.

Звездный отец-одиночка Филипп Киркоров рискует своей психикой и всерьез может заработать проблемы со здоровьем, предупреждают эксперты. Психолог Надежда Леднева в разговоре с Пятым каналом рассказала, что Филипп Киркоров тотально одинок, особенно сейчас.

При этом поп-король имеет семью, хоть и не полноценную. У артиста есть дети и другие родственники. Это спасает его от разрушительных процессов в психике.

"Это его сознательный выбор, но он полностью творчески реализован. У него есть двое детей, а когда человек общается со своими детьми, то это уже семья", – отметила психолог.

При этом эксперт уверена, что Киркорову необходимо завести романтические отношения и в скором времени построить серьезную связь. Ведь мужчине, а в особенности творческому, требуется признание и общение со второй половинкой.

По словам психолога, люди, существующие вне социума и вне отношений рискуют заболеть диабетом и алкоголизмом, а также получить проблемы с сердцем.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 24 октября 2022, 19:58 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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