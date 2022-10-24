Проблемы с сердцем: врач вынес вердикт оставшемуся без Пугачевой Киркорову

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров стоит особняком в отечественном шоу-бизнесе. Он воспитывает двух детей, Аллу-Викторию и Мартина, однако несмотря на это, личное счастье со второй половинкой так пока и не построил.
Эпоха одиночества началась у Филиппа Киркорова после развода с Аллой Пугачевой. Певец ушел в себя и какое-то время находился в стадии стагнации, однако потом его творчество пошло в гору. Киркорову приписывали множество романов с коллегами по цеху, но официально он больше так ни с кем и не сошелся.
Звездный отец-одиночка Филипп Киркоров рискует своей психикой и всерьез может заработать проблемы со здоровьем, предупреждают эксперты. Психолог Надежда Леднева в разговоре с Пятым каналом рассказала, что Филипп Киркоров тотально одинок, особенно сейчас.
При этом поп-король имеет семью, хоть и не полноценную. У артиста есть дети и другие родственники. Это спасает его от разрушительных процессов в психике.
"Это его сознательный выбор, но он полностью творчески реализован. У него есть двое детей, а когда человек общается со своими детьми, то это уже семья", – отметила психолог.
При этом эксперт уверена, что Киркорову необходимо завести романтические отношения и в скором времени построить серьезную связь. Ведь мужчине, а в особенности творческому, требуется признание и общение со второй половинкой.
По словам психолога, люди, существующие вне социума и вне отношений рискуют заболеть диабетом и алкоголизмом, а также получить проблемы с сердцем.