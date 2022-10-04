"С пополнением": Родившая Орлова явила народу свою малышку

Ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова не может скрыть радости от появления нового члена семьи!

Знаменитая блондинка, несмотря на плотный график, умудряется преуспевать сразу в нескольких сферах жизни. Она смогла реализовать себя как прекрасная мама, родив сына Артема, которому сейчас 21 год. Теперь артистка беременна вторым ребенком. Она также славится своей добротой по отношению к животным. К слову, у звезды "Дома-2" очень много питомцев, а большинство из них взяты из приюта или спасены.

Накануне экс-солистка "Блестящих" поспешила поделиться с поклонниками радостной новостью, которая уж точно никого не оставила равнодушным. В ее семье снова пополнение! Теперь к стае собак, которые живут в ее доме, прибавился котенок. Пушистик без породы и, очевидно, появился в ее жизни случайно.

Малышку ведущая "Дома-2" показала фанатам еще в середине сентября, и тогда из-за сложной адаптации собак к новому жильцу не была уверена, что девочка все же останется с ней. Но все встало на свои места – теперь это точно ее малышка, ведь почти все псы привыкли к ней.

"На сегодняшний день проблем больше нет ни с кем, кроме Бруно. Но мы не сдаемся!" – написала в своем микроблоге Ольга Орлова.

Котенку дали имя Соня, а певица, взяв девочку на руки, явила ее народу. Поклонники звезды тут же принялись поздравлять ее с радостным радостным событием.

"Поздравляю с пополнением в семье. Сонечке очень повезло. Мамина доча", – написала в комментариях под постом ведущей "Дома-2" пользователи.