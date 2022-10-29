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Шоу-бизнес
"Я задыхался и не мог ходить": 90-летний Киркоров перенес тяжелую операцию на сердце

"Я задыхался и не мог ходить": 90-летний Киркоров перенес тяжелую операцию на сердце

В конце мая пресса много писала, что Бедрос Киркоров лег в одну из московских клиник из-за сердечной недостаточности. И только сейчас стали известны подробности.

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Тогда говорили, что у отца короля российской эстрады болезнь протекает в хронической форме, поэтому госпитализация имеет плановый характер. Сам же Бедрос называл сообщения о своей госпитализации уткой. Отец певца заверил, что сейчас находится на даче и хорошо себя чувствует.

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При этом, как предполагалось, сердце стало беспокоить звезду после перенесенного коронавируса. "Никакого ковида у меня не было! – сообщил Бедрос в эксклюзивном интервью "Дни.ру". – Я лежал в больнице с сердцем. Потому что ходить не мог, задыхался. Но теперь все проблемы позади".

Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру

Бедрос Киркоров перенес тяжелую операцию на сердце – ему установили кардиостимулятор. "Три дня назад поставили аппарат (показывает на грудь – Прим. ред.). И сердце сейчас работает как мотор! – радуется 90-летний артист. – 60 ударов в минуту! А раньше было всего 30".

Как говорят врачи, для взрослого человека эта норма составляет 60-80 биений в минуту, но при определенных условиях норма может быть и 50 ударов (у тренированных людей) и 90 (у женщин и молодых людей).

В декабре певец планирует отработать большой юбилейный концерт в Кремле. "Силы есть, желание есть, сердце теперь тоже в порядке", – говорит он и показывает на грудь.

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Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
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