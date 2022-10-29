"Сложно": Застукавшая Пригожина с грудастой блондинкой Валерия учится жить по-новому

Певице Валерии предстоит непростой путь.

Год у знаменитого семейства оказался очень насыщенным. Взять хотя бы Иосифа Пригожина, который неожиданно для всех на время оставил музыкальную карьеру и переметнулся на телевидение. Продюсер стал ведущим шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Так что, Валерия, смотря телевизор, застукала своего мужа с грудастой блондинкой Лерой Кудрявцевой.

А вот для певицы этот год идет без особых изменений – артистка, кажется, плывет по течению, а в жизни у нее все стабильно. Однако этому, по мнению эзотерика Ольги Фисенко, скоро придет конец. Заглянув в будущее известной блондинки, она увидела, что в следующем году ее ждет полная неизвестность, поэтому на этом фоне придется учиться жить по-новому.

Эксперт уверена, что Валерии предстоит столкнуться с яркими потрясениями и даже незабываемыми переживаниями, при этом она сможет пробудить в себе скрытые возможности. Но чтобы во всем преуспеть, придется научиться слушать свой внутренний голос – он-то и поведет певицу по правильной дороге. В этот период, считает Ольга Фисенко, также важно пассивно принимать все, что происходит.

"Ближайший год может оказаться необычайно интересным и полным неожиданностей — особенно если до сих пор предпочитали активно вмешиваться в происходящее, хотя и в этом случае перестроиться "на прием" не так уж сложно", – отметила эзотерик.

В то же время супруга Иосифа Пригожина должна научиться не уходить в самообман и иллюзии, а также отдавать чуть больше сил, чем обычно – на благие дела для своей карьеры

"Тогда получится сохранить то, что есть. Не время для каких то сильных перемен и новых завоеваний", – заключила Ольга Фисенко, говоря о певице Валерии.

